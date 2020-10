27 out 2020

Leopoldo López, um dos principais líderes da oposição ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela, declarou nesta terça-feira, em sua primeira entrevista coletiva em Madri, que jamais quis deixar o país sul-americano e tem a intenção de voltar em um cenário no qual ela esteja "livre".

"Não queria deixar a Venezuela, sempre disse. Infelizmente, as circunstâncias me levaram a isso", afirmou López, que classificou o governo do presidente venezuelano como uma "ditadura".