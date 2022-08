O primeiro-ministro interino do Iraque, Mustafa al Kadhimi, convocou nesta terça-feira todas as forças políticas do país para um "diálogo nacional", que será realizado amanhã com o objetivo de solucionar a paralisia institucional que assola o país há 10 meses, bem como a tensão entre os diferentes partidos.

Em comunicado, Al Kadhimi convocou as partes a realizarem uma reunião na quarta-feira no Palácio Presidencial em Bagdá para "encontrar soluções" para a crise atual e "acalmar a escalada" de tensão entre as duas principais forças xiitas no Iraque, que convocaram várias manifestações de massa nas últimas semanas.