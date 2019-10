O presidente da Bolívia, Evo Morales, defendeu na noite de quinta-feira que a vitória obtida conforme a apuração das eleições do domingo passado "é constitucional", em meio às denúncias de fraude feitas pela oposição.

Morales fez um pronunciamento na televisão estatal "Bolívia TV" após vencer no primeiro turno com 47,07% dos votos, contra 36,51% do opositor Carlos Mesa, segundo dados do órgão eleitoral.