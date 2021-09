O governo da Argentina fez nesta terça-feira um acordo com empregadores e sindicatos para aumentar, pela segunda vez neste ano, o salário mínimo no país, que vive um cenário de elevada inflação .

O aumento foi pactuado por unanimidade durante uma reunião do Conselho do Salário, que reúne representantes do governo argentino, câmaras empresariais e centrais sindicais.