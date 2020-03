No governo da Alemanha, começou a ser colocada em prática a medida de não apertar as mãos como forma de cumprimento por medo da epidemia de coronavírus, e quem a colocou em prática nesta segunda-feira foi o ministro do Interior, Horst Seehofer, que deixou de saudar ninguém menos que a chanceler Angela Merkel.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais nesta segunda, Merkel entra na sala para a chamada cúpula da integração, para combater o racismo, e estende a mão para cumprimentar Seehofer, que se recusa. A chanceler então sorri, deixando entrever que entendeu a situação.

Atrás dos dois, a comissária para a Integração, Annette Widmann-Mauz, ensaiou uma espécie de saudação japonesa, com ambas as mãos no próprio peito.

A própria Merkel já tinha começado a evitar essa forma de contacto físico em um evento público em Stralsund, na última sexta-feira. As câmaras flagraram o seu primeiro gesto dissuasor, quando alguém apareceu para lhe apertar a mão. A líder alemã então explicou que estava seguindo as recomendações dos especialistas sobre o coronavírus.

O Instituto Robert Koch, que é responsável por essa área na Alemanha, advertiu que as máscaras não são eficazes, ao mesmo tempo que recomenda fortemente a lavagem cuidadosa das mãos e evitar o contato físico, incluindo o aperto de mãos.

Na Alemanha, as taxas de infecção subiram no fim de semana para mais de 150, mais do que o dobro das 60 que haviam sido confirmadas até sexta-feira.

O governo alemão reforçou o controle dos passageiros de China, Irã, Coreia do Sul, Japão e Itália que entram no país por via aérea, terrestre ou marítima. EFE

gc/dr

