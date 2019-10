1 out 2019

EFE Lima 1 out 2019

No dia seguinte a dissolução do Congresso e convocação de novas eleições legislativas, o clima é tranquilo no Peru nesta terça-feira, enquanto é debatida a constitucionalidade das decisões tomadas pelo presidente Martín Vizcarra, e também a nomeação da vice, Mercedes Aráoz, como presidente interina.

Durante a manhã de hoje, conforme observou a equipe da Agência Efe, a rotina da capital do país, Lima, se desenvolveu com poucas alterações, após jornada de manifestações de apoio ao chefe de governo eleito realizadas na noite anterior.