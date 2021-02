O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, novo chefe do plano de vacinação em Portugal, assumiu o cargo com o compromisso de apertar o "controle" no processo, em meio à polêmica desencadeada no país pelas irregularidades que culminaram na saída de seu antecessor.

"Claro que vamos apertar mais as regras, apertar o controle também é importante, assim como a conscientização das pessoas que estão no processo", disse Gouveia, nas suas primeiras declarações após sua nomeação.