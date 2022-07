O presidente da Argentina, Alberto Fernández, reuniu-se nesta segunda-feira com a nova ministra da Economia, Silvina Batakis, após sua nomeação para o cargo neste domingo, em meio às fortes tensões que abalam o núcleo do governo, segundo confirmaram fontes oficiais à Agência Efe.

O encontro, realizado na residência presidencial de Olivos, na província de Buenos Aires, representa o primeiro contato presencial entre o presidente e Batakis, que até então ocupava a Secretaria de Províncias do Ministério do Interior, liderada por Eduardo 'Wado' de Pedro, um dos ministros da ala kirchnerista do governo.