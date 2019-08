Imagem mostra as quedas da bolsa espanhola. EFE/ Paco Campos

A Organização Mundial do Comércio (OMC) divulgou nesta quinta-feira que os últimos números sobre exportação, transporte aéreo de carga e outros indicadores econômicos apontam para uma contração no comércio global no terceiro trimestre de 2019.

As informações constam no Barômetro de Comércio de Mercancias, em meio a uma guerra comercial travada por Estados Unidos e China, agora também levada para o campo financeiro, com conflito de divisas entre os dois países.