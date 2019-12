O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, prometeu nesta quarta-feira melhorar a saúde pública no país e já destinar mais recursos para o setor no orçamento de 2020, o primeiro que apresentará depois de ser reeleito para o cargo.

Costa admitiu recentemente que é crônica a falta de recursos no Sistema Nacional de Saúde, assunto que dominou a mensagem de Natal do primeiro-ministro aos portugueses hoje. As principais reclamações são a a falta de médicos e o tempo de espera para ser atendido nos hospitais.

"Compreendo bem a ansiedade daqueles que ainda não têm médico, que esperam com urgência ou para serem chamados a fazer um exame, uma consulta ou uma cirurgia. A saúde é uma das principais preocupações dos cidadãos", disse Costa.

Mudando uma tradição, Costa gravou a mensagem de Natal em uma unidade médica recém-inaugurada e não no Palácio de São Bento. A escolha, segundo o primeiro-ministro, ocorreu para "enfatizar a determinação do governo de reforçar a capacidade de resposta do SNS".

Costa, que acaba de começar o segundo mandato como primeiro-ministro depois de o Partido Socialista ter vencido as eleições de outubro, lembrou que 15 mil profissionais foram contratados nos últimos quatro anos e que o número de consultas também aumentou no período. No entanto, ele reconheceu que isso ainda não é suficiente.

O primeiro-ministro prometeu promover o "maior reforço orçamentário da história" na saúde e anunciou a destinação de 800 milhões de euros (quase R$ 3,7 bilhões) a mais para o setor no orçamento de 2020, que será discutido e votado pelo parlamento de Portugal até fevereiro.

Ao longo de seu primeiro mandato, Costa enfrentou várias greves de médicos e enfermeiros, que denunciaram as condições precárias de trabalho nos hospitais do país.