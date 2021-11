O papa Francisco fez um apelo nesta terça-feira para que o mundo combata "coordenadamente" a crise ambiental e incentivou os países mais ricos a liderá-la e saldar a "dívida ecológica" com os mais pobres.

As declarações do líder da Igreja Católica estão contidas em mensagem enviadas para a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), que está sendo realizada na cidade de Glasgow, no Reino Unido.