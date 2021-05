No primeiro aniversário da morte de George Floyd, um cidadão americano negro, cometida por um policial na cidade de Minneapolis, centenas de pessoas foram às ruas de Nova York nesta terça-feira para exigir a retirada de verbas destinadas à polícia, que conforme eles alegam continua aterrorizando a população não-branca dos Estados Unidos.

"Há um ano, George Floyd foi morto pela polícia, e a violência estatal continua aterrorizando as comunidades Bipoc (Negros, Indígenas e Povos de Cor). Estamos em uma luta para acabar com a violência policial e proteger nossas comunidades", declarou nas redes sociais a organização pró-imigrante Make the Road of New York, que convocou a manifestação.