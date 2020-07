Pouco mais de mil fiéis muçulmanos escalaram nesta quinta-feira o monte Arafat, a leste de Meca, em ônibus, com suas máscaras faciais e desinfetantes nas mãos, para realizar o ritual considerado o momento culminante do "Hajj" (a grande peregrinação), desta vez com menos frequentadores devido à Covid-19.

Desde o amanhecer, centenas de peregrinos deixaram seus hotéis para embarcar em ônibus - mas não antes de passarem pelo controle de temperatura -, em direção ao Monte Arafat, onde os muçulmanos acreditam que o profeta Maomé orou e proferiu seu último sermão, o de despedida.