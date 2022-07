Moradores do estado de Baja California Sur, no noroeste do México, formaram filas nesta sexta-feira para comprar água potável em meio à escassez que tem deixado a população em pânico devido à onda de calor.

A falta de água em La Paz, capital do estado, coincide com a chegada do verão e das temperaturas acima de 40 graus, o que fez disparar ainda mais a demanda.