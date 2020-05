O secretário de Estado de Saúde de Portugal, Antonio Sales, afirmou nesta quinta-feira que 14% das instituições de acolhimento de idosos no país registraram ao menos um caso de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, que matou 1.105 pessoas no país.

De acordo com as informações oficiais obtidas pelo governo, dos 2.525 abrigos existentes, 351 foram afetados.

A diretora geral de Saúde de Portugal, Graça Freitas, afirmou hoje que serão realizados testes em massa, com prioridade para funcionários de instituições de acolhimento de idosos, creches e penitenciárias.

Segundo boletim divulgado nesta quinta-feira, aconteceram mais 533 casos e 16 mortes no país, o que elevam os totais para 26.715 e 1.105, respectivamente.

Nesta quinta-feira, foi divulgado um relatório desenvolvido por diferentes pesquisadores, com 1.235 pessoas na cidade de Loulé, no Algarve, que indica uma taxa de infecção de 2,8%, 14 vezes superior a apresentada pelo governo.

Enquanto isso, Portugal caminha para a ampliação do relaxamento de medidas contra o contágio. No dia 18 de maio, por exemplo alunos dos 11º e 12º curso, ou seja, na faixa etária entre 16 e 17 anos retornarão às aulas presenciais. No mesmo dia, as creches serão reabertas.

Sindicatos de professores estão contestando o governo, porque não foram consultados sobre o plano de retomada presencial das atividades escolares. A categoria ainda cobra a realização de testes de diagnóstico antes da volta às aulas, que serão com todos usando máscaras e respeito à distância social. EFE

cgg/bg