O líder da oposição russa, Alexei Navalny, está mantido em isolamento em uma cela de quarentena na prisão Matrosskaya Tishina, em Moscou, informou nesta terça-feira o secretário executivo do Conselho Municipal de Prisioneiros de Moscou (ONK), Alexei Melnikov.

"Navalny está atualmente sozinho em uma cela com capacidade para três pessoas, pois como ele veio do exterior deve ficar 14 dias em quarentena devido à pandemia do coronavírus", informou Melnikov, em seu relato no Telegram.