A China anunciou nesta sexta-feira a imposição de tarifas adicionais sobre US$ 75 bilhões em produtos americanos como retaliação às novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, informou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

Segundo o documento, as tarifas começarão a ser aplicadas em 1 de setembro, a mesma data em que entrarão em vigor as tarifas americanas sobre US$ 300 bilhões em produtos chineses anunciadas por Donald Trump.