O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu nesta quinta-feira aos líderes do grupo Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) que prestem atenção especial à "nova crise" no Afeganistão após a tomada do controle do país por parte do Talibã, o que poderia ameaçar a segurança global e regional.

"A retirada dos Estados Unidos e de seus aliados do Afeganistão gerou uma nova crise, e ainda não está claro como isso afetará a segurança global e regional. Portanto, é um bom motivo para nossos países prestarem atenção especial a esse problema", disse Putin durante seu discurso de abertura na 13ª cúpula do bloco.