Mais de 326.000 pessoas receberam as duas doses das vacinas contra a Covid-19 na Bolívia, do total de 7,2 milhões de pessoas com mais de 18 anos que deverão ser imunizadas em uma campanha que vem avançando lentamente e com dificuldade desde o final de janeiro.

O último relatório do Ministério da Saúde boliviano, divulgado nesta quinta-feira, afirma que um total de 326.232 pessoas foram imunizadas com as duas doses necessárias, enquanto 1.185.725 receberam a primeira dose.