Diana foi a mulher mais procurada e fotografada pela imprensa. Seu último verão na Côte d'Azur e na Córsega, na França, foi um deleite para os paparazzi. E eles também marcaram os últimos momentos da princesa de Gales, em uma perseguição de carro, em Paris, que culminou em sua morte.

No 25º aniversário do falecimento da "princesa do povo", os vestígios do afeto que muitos cidadãos sentiam por ela podem ser vistos ao redor do local onde ela morreu, o túnel que liga a Praça Concorde com a Ponte de l'Alma.