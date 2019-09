A estrela do rock Mick Jagger e o ator Donald Sutherland aplaudiram neste sábado os protestos dos jovens pelo clima e pediram mais apoio social a esta iniciativa, na apresentação do filme "The Burnt Orange Heresy", no Festival de Veneza, na Itália.

O elogio veio enquanto centenas de pessoas ocupavam o tapete vermelho do festival para reivindicar medidas contra o aquecimento global.