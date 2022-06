O chefe do Executivo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, fez as vezes de guia de turismo nesta quinta-feira, ao mostrar pessoalmente o Palácio da Moncloa em Madri, sede da presidência do governo, a um grupo de cidadãos inscritos em um programa de visitas públicas das principais dependências do complexo.

Sánchez os recebeu e os guiou pelos jardins, um pomar e a sala onde o Conselho de Ministros se reúne, geralmente às terças-feiras de cada semana.