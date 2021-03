A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) disse nesta quarta-feira que, após uma análise preliminar, não acredita que "haja um problema específico com o lote" de vacinas da AstraZeneca retiradas pela Áustria como medida de precaução após a morte de uma pessoa e o adoecimento de outra após terem sido imunizadas.

As autoridades austríacas suspenderam a utilização de um lote da vacina contra Covid-19 fabricada pela farmacêutica AstraZeneca, depois que uma pessoa foi diagnosticada com trombose múltipla - formação de coágulos sanguíneos - e morreu dez dias depois, tendo sido anteriormente imunizada com o medicamento.