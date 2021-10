4 out 2021

EFE Haia 4 out 2021

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, pela sigla em inglês) recomendou nesta segunda-feira a aplicação de dose de reforço com vacina da Pfizer/BioNTech na população em geral, seis meses após a segunda dose, bem como uma dose adicional do próprio imunizante ou da Moderna em pessoas com comorbidades.

O Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da agência se reuniu hoje para analisar os dados apresentados pelas empresas farmacêuticas Pfizer/BioNTech sobre a terceira dose, e concluiu que as doses de reforço podem ser consideradas pelo menos seis meses após a segunda dose para pessoas com mais de 18 anos de idade.