Um grupo de ativistas protestou nesta sexta-feira em frente à embaixada do Brasil em Caracas, capital da Venezuela, para exigir o fim dos incêndios que há dias se alastram pela Amazônia e denunciar que a floresta está sendo afetada pela mineração.

"Chegamos a um momento extremo, extremamente perigoso para a espécie humana no planeta. Em breve vamos ver as consequências. É preciso atacar os incêndios o mais breve possível", disse a jornalistas o professor universitário Francisco Velasco, que representava as organizações que convocaram o protesto.