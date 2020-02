A Embaixada dos Estados Unidos no Quênia emitiu um alerta nesta quinta-feira de que terroristas podem estar planejando um atentado contra um grande hotel de Nairóbi, capital do país africano, e recomendou vigilância das autoridades locais.

"Não foi identificado o hotel exato, mas acredita-se que deverá ser um hotel popular entre turistas e viajantes à negócio", apontou comunicado emitido pela delegação diplomática americana.

No texto, a Embaixada dos EUA divulgou aos cidadãos americanos que fiquem em estado de alerta, caso precisem se hospedar na capital queniana nos próximos dias.

"Caso fique em um hotel, tenha em conta o plano de evacuação", aponta o comunicado.

A Polícia do Quênia também divulgou texto recomendando atenção à população local e pedindo que as forças de segurança sejam avisadas de qualquer atividade surpresa, embora não seja feita menção à uma ameaça terrorista.

Hotéis de Nairóbi, de maneira recorrente, vem sendo alvo de ataques nos últimos anos, como o realizado pelo grupo jihadista somaliano Al Shabab, contra o Dusit D2, em 15 de janeiro do ano passado, quando quatro homens abriram fogo dentro do estabelecimento e mataram 21 pessoas.

A ação mais grave destes radicais em solo queniano aconteceu em abril de 2015, quando 148 mortes foram registradas no ataque na Universidade de Garissa, no norte do país.