O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. EFE/YONHAP

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, recebeu nesta terça-feira o embaixador do Brasil no país asiático, Luís Henrique Sobreira Lopes, entre outras autoridades da América Latina.

O encontro aconteceu no primeiro dia do Fórum de Cooperação Digital Coreia do Sul-América Latina e Caribe.