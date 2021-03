A embaixadora da União Europeia (UE) na Venezuela, a portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, saiu do país em silêncio nesta terça-feira, três dias após ter sido declarada 'persona non grata' pelo governo do presidente Nicolás Maduro, que ordenou a expulsão da diplomata em resposta às sanções do bloco europeu contra 19 venezuelanos.

"Obrigada, infinitamente, a todos os venezuelanos pelo carinho, reconhecimento e afeto. Levo todos em ótimas recordações. Meu coração fica aqui. Eu te amo, Venezuela", disse a diplomata em mensagem publicada no Twitter, após seis dias de silêncio.