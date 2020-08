As autoridades marítimas da Espanha confirmaram nesta quarta-feira a descoberta de uma embarcação semi-submersa, localizada 129 quilômetros a sudoeste da ilha de Gran Canaria, no Atlântico, onde foram encontrados entre oito e dez corpos de imigrantes.

Fontes da entidade disseram à Agência Efe que duas de suas embarcações já chegaram ao local e que estão à espera de um barco de patrulha da Guarda Civil espanhola para levantar os corpos.

Foi um avião da agência de Salvamento Marítimo que avistou a embarcação, na qual havia entre oito e dez corpos, informou a Delegação do Governo Espanhol nas Ilhas Canárias.

Essas mortes se somam às 44 ocorridas há duas semanas, quando três barcos com imigrantes que partiam de Tarfaya, Dakhla e Nouadhibou para as Ilhas Canárias naufragaram. Após vários dias de buscas, um bote com 63 pessoas a bordo foi dado como desaparecido.