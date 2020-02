O ex-piloto brasileiro Emerson Fittipaldi afirmou nesta segunda-feira que gostaria de voltar a ver o espanhol Fernando Alonso no grid de largada da Fórmula 1 e também pediu apoio para o desenvolvimento de pilotos na América Latina.

"Fernando é um fenômeno muito talentoso, que espero ver voltar à Fórmula 1 em 2021. Não é fácil disputar um Dacar no deserto, a Fórmula Indy. É um esportista fantástico", garantiu à Agencia Efe o duas vezes campeão mundial de F-1, que está em Berlim, onde acompanhará a entrega do Prêmio Laureus, o Oscar do esporte.

Alonso deixou a principal categoria de monopostos no fim de 2018, após 18 temporadas, em que correu por Minardi, Renault, em que foi campeão duas vezes, McLaren e Ferrari.

Ainda na entrevista concedida à Efe, Emerson lamentou a ausência de compatriotas e pilotos de outros países vizinhos na Fórmula 1, já que o mexicano Sergio Pérez é o único latino.

"Não temos nenhum brasileiro, e temos que trabalhar para incentivar mais os pilotos da América Latina. Os europeus estão na nossa frente. Precisamos ter uma presença mais forte no futuro", garantiu o duas vezes campeão mundial. EFE

