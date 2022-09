O emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani. EFE/Arquivo

O emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, afirmou, em entrevista publicada nesta quarta-feira, que o reino leva à sério às críticas sobre direitos dos operários que trabalharam nas obras da Copa do Mundo, mas garantiu que existe uma rejeição a nação que lidera como sede do torneio.

"Há pessoas que não aceitam que um país árabe e muçulmano como o Qatar receba a Copa do Mundo", disse o emir ao jornal francês "Le Point".