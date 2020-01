A nova edição do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, um concurso pioneiro organizado pelos Emirados Árabes Unidos, foi convocada oficialmente nesta quinta-feira.

O prêmio global, reconhecido por seu impacto, inovação e inspiração, tem cinco categorias de sustentabilidade e é destinado a organizações globais e escolas secundárias, que podem fazer suas inscrições de hoje até o próximo de dia 21 de maio no site da organização (www.zayedsustainabilityprize.com ).

O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos e o diretor-geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, Sultan Ahmed al Jaber, expressou em comunicado a esperança de que a nova edição mantenha a tradição de atrair os principais inovadores do mundo.

"(Que os inovadores) venham se inscrever em um número cada vez maior para oferecer soluções para os desafios de sustentabilidade mais prementes do mundo", afirmou.

O ministro citou a história de 12 anos do prêmio e destacou que ele foi inspirado no "legado de compromisso do xeque Zayed com a sustentabilidade global e com o humanitarismo.

O prêmio já teve 86 ganhadores, cujas soluções ou projetos escolares transformaram de maneira positiva a vida de 335 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a organização. Serão distribuídos US$ 3 milhões aos vencedores, sendo US$ 600 mil por categoria.

Uma dessas categorias, a de Escolas Globais de Ensino Médio, premia seis ganhadores regionais, de forma que cada instituição poderá receber até US$ 100 mil para criar ou melhorar um projeto em suas comunidades locais.

Os vencedores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade 2021 serão anunciados durante a Semana da Sustentabilidade de Abu Dhabi, em janeiro do próximo ano.

Instituído em 2008 pelos líderes dos Emirados Árabes Unidos para honrar o legado do país, o xeque Zayed bin Sultan al Nahyan, o prêmio tem como objetivo reconhecer os pioneiros e inovadores que estão comprometidos com o desenvolvimento e aceleração de soluções impactantes que sirvam as comunidades e pessoas desfavorecidas, construindo um legado duradouro para as gerações futuras.

As categorias do Prêmio Zayed de Sustentabilidade são Saúde, Água, Energia, Alimentos e Escolas Globais de Ensino Médio.