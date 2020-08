O vice-ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes, Anwar Gargash, negou nesta segunda-feira que o estabelecimento de laços diplomáticos com Israel tenha o Irã como alvo e reprovou as "ameaças" do governo iraniano após o anúncio do acordo.

"O tratado de paz entre Emirados Árabes e Israel é uma decisão soberana que não está voltada ao Irã. Não aceitamos interferências em nossas decisões, assim como rechaçamos as ameaças", comentou em redes sociais o representante emiradense.