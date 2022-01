Um avião se aproximando do Aeroporto LaGuardia. EFE/JUSTIN LANE

A companhia aérea Emirates anunciou nesta quinta-feira que irá retomar seus voos para aeroportos dos Estados Unidos para os quais tinha suspendido a conexão aérea a partir desta sexta-feira depois que as empresas de telecomunicações Verizon e AT&T adiaram a implantação de serviços 5G perto dos aeroportos.

"Depois que as operadoras de telecomunicações atrasaram o lançamento de redes 5G nos aeroportos dos EUA, a Administração Federal de Aviação dos EUA e a Boeing emitiram avisos formais suspendendo a restrição anterior às operações de aeronaves, permitindo que a Emirates restaure com segurança as operações programadas para todos os destinos dos EUA até sábado", afirma um comunicado da companhia.