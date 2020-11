Thousands wait for the opening of the funeral chapel of soccer legend Diego Armando Maradona installed at the Casa Rosada in Buenos Aires, Argentina, 26 November 2020. Maradona died on 25 November aged 60 following a heart attack. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Uma salva de palmas em toda a Argentina, que incluiu buzinaços e gritos de agradecimento, marcou uma emotiva despedida do país aoícone Diego Maradona, que morreu nesta quarta-feira aos 60 anos.

A iniciativa, que teve origem nas redes sociais, foi o primeiro adeus em larga escala dos argentinos a seu maior ídolo no futebol, antecedendo as cerimônias fúnebres com a presença da família e de amigos do eterno craque, que incluirá nesta quinta o velório na Casa Rosada, sede do governo.

Os aplausos e gritos tanto em Buenos Aires como em diversas cidades do país foram acompanhados por cânticos e pelo acionamento de refletores nos estádios às 22h.

No estádio Argentinos Juniors, cujo nome é Diego Armando Maradona, houve muitas altares improvisados ao longo do dia do lado de fora, e muitas pessoas compareceram para prestar homenagens.

Os dirigentes do clube onde Maradona foi revelado decidiram abrir os portões e deixar os torcedores entrarem para cantar durante dez minutos em homenagem ao craque.

"Diego não morreu, Diego não morreu, Diego vive no povo" e "Maradona não vai, Maradona é do bairro La Paternal" foram alguns dos cânticos entoados pelos mais de 2.500 torcedores que ocuparam as instalações do estádio e soltaram fogos de artifício.

Em palco onde Maradona brilhou em Buenos Aires, o mítico La Bombonera, o camarote que era de Maradona e de onde ele costumava assistir a jogos do time do coração, o Boca Juniors, foi aceso, mas os refletores se mantiveram apagados, rendendo uma bela e emotiva imagem.

A federação argentina de futebol (AFA) determinou sete dias de luto pela morte de Maradona, que a partir desta quinta-feira será velado no Salão dos Patriotas Latino-americanos da Casa Rosada, que o governo do país colocou à disposição da família do ídolo.

O corpo de Maradona, após a autópsia realizada na cidade de San Fernando, na região da capital, foi levado à noite para uma sala de velório no bairro de La Paternal, em Buenos Aires.

Fontes da promotoria envolvida na apuração das causas da morte de Maradona disseram à Agência Efe que, segundo as análises preliminares, Maradona faleceu devido a um "edema agudo de pulmão secundário e insuficiência cardíaca crônica", combinados com "um coração com cardiomiopatia dilatada".