O bilionário fundador do gigante do comércio eletrônico chinês Alibaba, Jack Ma, reapareceu nesta quarta-feira em uma reunião virtual com professores rurais após meses de incerteza sobre seu paradeiro, durante os quais a relação entre Pequim e o grupo empresarial criado por ele se deteriorou.

No vídeo, postado no site do jornal "Tianmu News", publicado em sua província natal (Zhejiang), Ma cumprimenta cerca de 100 professores rurais do país asiático selecionados para um prêmio e diz a eles que "quando a epidemia acabar, nós iremos nos encontrar novamente".