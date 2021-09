O presidente da Colômbia, Iván Duque, iniciou uma viagem oficial à Espanha nesta quinta-feira com um encontro com o Rei Felipe VI no Palácio da Zarzuela, sede do Chefe de Estado espanhol, no qual foram revisados alguns dos temas de interesse dos dois países e para a região ibero-americana.

O encontro com o monarca foi o primeiro dos compromissos da agenda apertada e intensa de três dias que Duque terá na Espanha, que continua hoje com o encontro com o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa.