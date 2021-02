Uma enfermeira de 40 anos foi a primeira pessoa a ser vacinada contra o novo coronavírus no Paraguai, onde nesta segunda-feira teve início a campanha de imunização com um carregamento de 4 mil doses da Sputnik V, reservadas para profissionais da saúde do país, que some até o momento com 150 mil casos e 3 mil mortes por Covid-19.

Miriam Arrúa foi vacinada pelo ministro da Saúde, Julio Mazzoleni, no Hospital Nacional, na cidade de Itauguá, a cerca de 35 quilômetros de Assunção.