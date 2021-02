A enfermeira Verónica Machado, de 46 anos, foi a primeira cidadã da Colômbia a receber vacina contra o novo coronavírus, após a chegada no país de um lote de 50 mil doses produzidas pelas companhias farmacêuticas Pfizer e BioNTech.

A agente de saúde imunizada é enfermeira-chefe da UTI do Hospital Universitário da cidade de Sincelejo - capital do departamento de Sucre, localizado no norte do território colombiano.