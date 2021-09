Uma polêmica lei que proíbe o aborto após seis semanas de gestação entrou em vigor nesta quarta-feira no Texas, nos Estados Unidos, após a Suprema Corte do país não ter se pronunciado sobre uma solicitação urgente apresentada por clínicas do estado para bloquear a norma.

A ausência de intervenção judicial fez com que a norma, conhecida como Lei 8 do Senado, entrasse em vigor à espera que o Supremo, que é composto por uma maioria conservadora, tome uma decisão.