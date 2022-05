O escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa deu sua opinião nesta quarta-feira sobre as eleições que serão realizadas em outubro no Brasil e destacou que, apesar das "travessuras" do presidente Jair Bolsonaro, prefere sua vitória na disputa contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Prêmio Nobel de Literatura de 1990 deu uma palestra em Montevidéu a convite do think tank Centro de Estudos para o Desenvolvimento (CED), na qual falou sobre a atualidade dos países da América Latina, incluindo o Brasil.