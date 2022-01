A Venezuela está avançando no processo de vacinação contra a covid-19 com a aplicação da terceira dose da vacina, enquanto crescem as queixas de não cumprimento do calendário que o próprio governo estipulou e de falta de transparência nos números da imunização.

O presidente Nicolás Maduro anunciou o plano de vacinação de reforço no último dia 23 de dezembro, mesmo dia em que foram confirmados os primeiros casos da variante ômicron no país.