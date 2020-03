A cerimônia de entrega dos Prêmios Internacionais Rei da Espanha de Jornalismo, que aconteceria no próximo dia 23, em Madri, foi adiada, em medida para evitar a maior propagação do novo coronavírus.

O evento aconteceria na Casa de América, localizada na Plaza Cibeles, mas a instituição cancelou todas as atividades até o dia 26 deste mês, após recomendação das autoridades de saúde da capital espanhola.

A nova data para a cerimônia, que entre outros profissionais, premiará integrantes de equipe da emissora brasileira "Record", será divulgada posteriormente, dependendo da situação provocada pelo coronavírus.

Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde da Espanha anunciou que o país superou os 2 mil casos (2.002), sendo que mais da metade foram registrados na região da capital, 1.024. Além disso, foram 47 mortes, sendo 31 em Madri.

Hoje, os madrilenhos vivem o primeiro dia sem aulas nas instituições de ensino, que suspenderam as atividades. Além disso, eventos com mais de 1.000 estão proibidos. Bibliotecas, centros culturais, sociais e esportivos também não abrirão as portas. EFE

