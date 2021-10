22 out 2021

Cidade do México

EFE Cidade do México 22 out 2021

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales adiou a primeira entrevista coletiva que iria oferecer no México, onde se encontra para participar de um seminário político após dois anos seu asilo no país por um breve período.

"Por motivos alheios a este instituto político, a entrevista coletiva do ex-presidente boliviano Evo Morales, marcada para esta quinta-feira, 21 de outubro, acontecerá amanhã, 22 de outubro", disse o Partido do Trabalho mexicano (PT), organizador do evento, em um breve anúncio.