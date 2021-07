O enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, manifestou nesta quarta-feira em Nursultan sua esperança de que o Comitê Constitucional, encarregado de redigir uma nova Constituição para o país, retome em breve seus trabalhos em Genebra.

"Espero que em breve possamos chegar a um acordo sobre uma nova reunião e continuar as discussões no âmbito da sexta rodada do Comitê Constitucional", disse Pedersen, durante o primeiro dia da conferência no Cazaquistão sobre os países garantidores do cessar-fogo na Síria (Rússia, Turquia e Irã), conhecido como processo Astana.