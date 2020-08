O subsecretário de Assuntos Políticos dos Estados Unidos, David Hale, se reuniu nesta sexta-feira com o presidente do Líbano, Michel Aoun, e com o primeiro-ministro interino, Hasan Diab, para exigir reformas políticas e econômicas no país asiáticos, após a explosão ocorrida no porto de Beirute.

O enviado americano garantiu que o governo de Donald Trump "não interferirá em assuntos internos" libaneses, mas que colaborará com as autoridades do país e aliados na região, para que sejam alcançadas as aspirações da população local.