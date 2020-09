Apesar de terem sido atingidos pela crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, os imigrantes mexicanos nos Estados Unidos e enviaram a seu país de origem mais de US$ 22,8 bilhões entre janeiro e julho de 2020, valor 10,1% maior em comparação com o mesmo período de 2019.

Segundo estes dados do Banco do México, a remessa média nos seis primeiros meses deste ano foi de US$ 337, 4,33% mais que os US$ 323 enviados no mesmo período de 2019, e a quantidade de operações passou de 64,14 milhões para 67,64 milhões.