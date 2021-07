O religioso Fernando Karadima, símbolo do escândalo de abuso sexual de menores no Chile e expulso do sacerdócio, morreu aos 90 anos de idade.

Sua morte ocorreu na noite de domingo na casa de repouso San Juan de Dios, em Santiago, devido à broncopneumonia, insuficiência renal, diabetes e hipertensão, de acordo com os meios de comunicação locais, baseados no atestado de óbito.