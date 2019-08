A epidemia de dengue na Filipinas já matou 807 pessoas neste ano entre os mais de 188 mil contágios confirmados, mais do dobro que no mesmo período de 2018, segundo os últimos dados oficiais.

Entre 1 de janeiro e 3 de agosto, foram registrados 188.562 casos, com uma taxa de mortalidade de 0,3%, a mais elevada do Sudeste Asiático, segundo o último relatório de acompanhamento do surto publicado pelo Departamento de Saúde.