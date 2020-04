Especialistas do Instituto Robert Koch de Epidemiologia lançaram um alerta nesta sexta-feira, de que apesar dos êxitos na Alemanha no combate à Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, a situação no país segue sendo crítica e ainda há necessidade de reduzir a quantidade de novos casos.

"Estamos diante de um paradoxo. Os êxitos das medidas restritivas fazem com que muitos questionem as medidas e digam que a situação não é para tanto", disse o vice-presidente do órgão, Lars Schaade, em entrevista coletiva.